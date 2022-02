Håpet knust i curlingfinalen. – For tamt

Stefania Constantini og Amos Mosaner tok et skikkelig grep om kampen etter en usikker åpning. Italia kom til finalen med ti strake seirer i OL-turneringen for blandet lag, mot Norges fasit på sju triumfer og tre tap.

– Det føles litt skuffende nå. Det var litt tamt, ikke den beste finalen og ikke det vi så for oss, sa Nedregotten til TV Norge

– Vi fikk ikke til spillet vårt og var ikke presise nok, sa Skaslien.

Norge sikret to poengs ledelse i første omgang. Føringen skiftet til italienske hender med 3-2 etter de to neste omgangene.

– Foreløpig har vi (Norge) blitt utspilt. Dette ser tøft ut, sa Eurosports kommentatorer etter fjerde omgang.

Den endte 0-3 etter at Skaslien misset med sistesteinen. Det sendte stillingen opp i solide 6-2 til Italia.

For vanskelig

Italia dikterte mye av kampen og satte Norge under press utover i oppgjøret. Etter seks av åtte omganger sto det 7-3. Norge reduserte med to poeng i den sjuende, men da var de avhengige av å stjele to poeng i siste omgang for å få forlengning. Det ble for vanskelig, særlig etter at Nedregotten misset med sin siste stein som han sendte gjennom boet.

Constantini ryddet unna to norske steiner med kampens sistestein, som ble liggende igjen i boet. Dermed ble det italiensk jubel.

I grunnspillet slo italienerne Norge 11-8.

Sølvmedaljen sendte Norges total hittil i Beijing-OL opp i tre gull, ett sølv og fire bronse.

Nedregotten får ikke hvile i Kina. Han er også med i troppen til det norske herrelaget. Det spiller sin første kamp onsdag.

Femte medalje

Det var Norges femte OL-medalje i curling. Dette er de fire andre:

* 1998 bronse menn: Egil Ramsfjell, Jan Thoresen, Stig-Arne Gunnestad, Anthon Grimsmo og Tore Torvbråten.

* 2002 gull menn: Pål Trulsen, Lars Vågberg, Flemming Davanger, Bent Ramsfjell og Torger Nergård.

* 2010 sølv menn: Thomas Ulsrud, Nergård, Christoffer Svae, Håvard Vad Petersson og Thomas Løvold.

* 2018 bronse blandet lag: Skaslien og Nedregotten.