Newcastle herjet med Lampards Everton

Lampard var tilbake på trenerbenken i Premier League, men kunne ikke forhindre sin nye klubb fra å gå på nok en smell.

Etter 35 minutter kom den første scoringen etter litt flipperspill i feltet. En uheldig Jamaal Lascelles var sist på ballen og hjalp Everton opp i ledelsen. Kun minuttet etterpå var nevnte Lascelles i hovedrollen igjen.

Midtstopperen møtte ballen på et hjørnespark og stanget inn utligningen via en utspilt Mason Holgate i Everton-forsvaret.

Vakkert

Ti minutter ut i 2. omgang tok Allan Saint-Maximin på seg rollen som servitør. Franskmannen rykket ned langs kanten og slo et innlegg som Ryan Fraser fikk lirket inn i mål. Også denne gangen skjedde det via en motspiller.

I det 77 minutt fikk Newcastle et mål avblåst for offside, men det skulle ikke gå mer enn et par minutter før ballen lå i nettet igjen. Det kom etter vakkert spill.

Newcastle fikk frispark i god posisjon utenfor 16-meteren, og Kieran Trippier stilte seg opp. Høyrebacken slo et perfekt frispark nede i lengste hjørnet til 3-1. Ballen var utakbar for Jordan Pickford.

Tapt åtte av ti

Det ble også sluttresultatet i en viktig kamp for begge lag. Seieren gjør at Newcastle klatrer over nedrykksstreken, forbi Watford og Norwich, og legger seg på en 17. plass etter 22 spilte kamper.

Everton er i fritt fall. Liverpool-laget har tapt fire ligakamper på rad og stått igjen med null poeng i åtte av sine ti siste oppgjør.

Dele Alle og Donny Van De Bee debuterte for Everton tirsdag. Bruno Guimarães gjorde det samme for Newcastle etter nylig å ha kommet fra Lyon.

Premier League menn tirsdag, 24. runde:

Newcastle – Everton 3-1 (1-1)

Mål: 0-1 Jamaal Lascelles (selvmål 35), 1-1 Mason Holgate (selvmål 36), 2-1 Ryan Fraser (55), 3-1 Kieran Trippier (79). 52.186 tilskuere.

West Ham – Watford 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jarrod Bowen (67). 59.581 tilskuere.

Joshua King spilte hele kampen for Watford.

Burnley – Manchester U. 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Paul Pogba (18), 1-1 Jay Rodriguez (47).