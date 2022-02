Kilde tok OL-bronse i super-G: – Vanvittig befriende følelse

Kilde kom til OL i sitt livs form. Han har hittil i vinter vunnet hele seks fartsrenn i verdenscupen (likt fordelt mellom utfor og super-G), men i mesterskap hadde 29-åringen fortsatt til gode å få det til å stemme foran tirsdagens renn. I mandagens utfor endte han som nummer fem.

Nordmannen knallet til fra start i super-G-rennet og viste et enormt tempo i traseen. Han var i mål på tiden 1.20,36, som ga ham klar ledelse i mål.

– Jeg jublet jo som om jeg skulle vunnet med ett sekund. Det var en vanvittig god og befriende følelse. Spesielt fra gårsdagen som var en skuffelse. Det ser ganske lovende ut nå, sa Kilde til Discovery.

Bronsemedaljen er i tillegg Kildes første mesterskapsmedalje. Han har tidligere kun vunnet i verdenscupen.

– Den har jeg ventet på, og det har vært en liten OL-floke som har vært vanskelig å få opp. Men i dag, endelig på pallen, det er digg, sa Kilde.

Østerriksk seier

Selv om både Kilde og Sejersted leverte sterkt, kom både østerrikske Matthias Mayer og amerikanske Ryan Cochran-Siegle bakfra og kjørte inn tiden til Kilde rett etter hverandre.

Først leverte Mayer en fantomavslutning og var i mål 42 hundredeler foran Kilde, mens Cochran-Siegle imponerte stort og kjørte inn bare fire hundredeler bak Mayer.

En av de største utfordrerne, sveitsiske Marco Odermatt, kjørte ut i sitt løp.

Mayer tok sitt tredje strake OL-gull og forsvarte super-G-triumfen for fire år siden.

– Bittert

Adrian Smiseth Sejersted har hatt en tung oppladning til de olympiske lekene, men tirsdag viste han bedre takter. Etter å ha vært foran Kilde midtveis i traseen, endte han opp 32 hundredeler bak lagkompisen i mål. Det holdt til slutt til en svært sterk 4.-plass. Sejersted har «kun» to pallplasser i verdenscupen fra før.

– Jeg kjørte bra, men 4.-plass er bittert. Det kom først en albue og så den andre der. Alt i alt en kjempebra runde. Akkurat litt for dårlig til å nå det store målet, sa Sejersted.

Sejersted måtte seg tvunget til å ta pause fra verdenscupen de siste ukene for å bli klar foran OL-starten. Han fikk 11.-plass i utforen dagen før super-G der medaljen glapp.

Siste OL

Kjetil Jansrud startet som nummer 24 i rennet og tapte tidlig til ledende Mayer. Han tapte også mye i resten av løypa og var til slutt i mål 3,06 sekunder bak Mayer på 23.-plass. Jansrud har tidligere uttalt at OL i Beijing vil være det siste. Han har fra før fem OL-medaljer, der gullet fra super-G-rennet i Sotsji i 2014 er beste resultat.

– Det har gått under pari i forhold til det jeg hadde drømt om. Det er litt kjipt, da. Det har vært mye jobbing i mange år, og så er det litt ekstra kjipt å se at farten ikke er der. Velfortjent medalje for Aleksander òg, sa Jansrud.

– Det er mange OL jeg husker godt. Alt i alt så er jeg veldig fornøyd med den totale OL-historien, la han til.

Rasmus Windingstad, som har sine største medaljehåp i storslalåm, stilte også til start i super-G. Etter å ha kommet skjevt ut fra start endte han til slutt på 29.-plass, 4,21 sekunder bak Mayer.