Høsflot Klæbo forsvarte OL-gullet i tett sprint

Det skjedde i tett duell med italieneren Federico Pellegrino, samme mann som han henviste til sølvplass i OL for fire år siden.

Bronsen gikk til Aleksander Terentjev.

Forrige gang gikk sprinten i klassisk stil, mens det dreide seg om fri teknikk i Kina. Klæbo gikk hele løpet i front og hadde krefter nok til å avgjøre på oppløpet.

Det ble en solid oppreisning for den norske langrennsstjernen etter 40.-plassen i skiathlon, som åpnet OL.

Aleksander Bolsjunov, mesteren fra skiathlon, deltok ikke i tirsdagens sprint. Han tok bronse i øvelsen i OL i 2018.

Flere skuffet

Det ble en skuffende dag for de øvrige norske sprinterne. Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes endte på de to siste plassene i sitt semifinaleheat.

Valnes ble fullstendig parkert i siste del av heatet og gikk i mål 22 sekunder bak vinneren Terentjev. Taugbøl var nesten et sekund unna en finaleplass.

Pål Golberg var uheldig i kvartfinalen og ble slått ut etter et sammenstøt med kineseren Wang Qiang. Nordmannen falt og brakk en stav, og han måtte se konkurrentene seile ifra ham.

Disket

Vinter-OL i Beijing 2022: Langrenn, sprint Zhangjiakou, Kina 20220208. Johannes Høsflot Klæbo fra Norge (f.v.) under langrenn sprint fri teknikk i Zhangjiakou under OL i Beijing 2022. Foto: Fredrik Varfjell / NTB (Fredrik Varfjell/NTB)

– Jeg kjenner på meg hva han (Wang) er i ferd med å gjøre, men jeg gidder ikke å flytte meg. Sånt regner jeg med at folk har lært seg ikke å gjøre, sa Golberg til Discovery om Wangs manøver.

Kineseren var nummer to over mål, men ble straffet for situasjonen med Golberg og ble flyttet til sisteplass i heatet.

– Det er kjedelig å ryke i kvartfinalen. Men jeg skal ikke være skuffa lenge, for jeg har flere skirenn igjen her, la han til.

Overfor norsk presse i Zhangjiakou antydet Golberg at han skal gå både 15 kilometer klassisk og stafett senere i OL.

Sprint fri teknikk, menn:

Gull: Johannes Høsflot Klæbo, Norge,

sølv: Federico Pellegrino, Italia,

bronse: Alexander Terentjev, ROC,

4) Jon Mäki, Finland, 5) Artem Maltsev, ROC, 6) Oskar Svensson, Sverige. Utslått i semifinale: 7) Richard Jouve, Frankrike, 8) Sergej Ustjugov, ROC, 9) Lucas Chanavat, Frankrike, 10) Håvard Solås Taugbøl, Norge, 11) Erik Valnes, Norge, 12) Ben Ogden, USA.

Øvrig norsk (utslått i kvartfinale): 21) Pål Golberg.

Finale: 1) Klæbo 2.58,06, 2) Pellegrino 0,26 sek bak, 3) Terentjev 1.31, 4) Mäki 2,12, 5) Maltsev 3,59, 6) Svensson 6,17.