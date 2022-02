Første OL-medalje for følelsesladd Kilde – trodde på gull i ti minutter

Av Lars Eide/NTB og Andreas Jakobsen/NTB

Etter 5.-plassen i utfor var det en revansjesugen Kilde som suste ned til ett sekunds ledelse foran Alexis Pinturault og jublet fornøyd.

– Det var bare et sånt gledesbrøl. En lettelse fra gårsdagen da jeg kjente at det var mye skuffelse. Og så ble det veldig, veldig mye glede, sa Kilde til NTB.

– Der satt den, utbrøt Kilde til TV-kameraet som fulgte ham i målområdet.

Det så virkelig ut til å sitte for Kilde, og tre startnummr senere dukket Adrian Smiseth Sejersted opp og kom inn på plassen bak. Da så det ut til å bli en norsk jubeldag av de sjeldne i solskinnet i Yanqing.

– Det var ti minutter der vi tenkte det kunne bli sinnssykt fett. Men så kom det to raketter inn og tok oss, dessverre, sa Kilde.

Matthias Mayer sikret gull i sitt tredje strake OL. Amerikaneren Ryan Cochran-Siegle endte overraskende på plassen bak.

[ Kommentar: Ren hets av kvinnehoppere ]

– Kjennes som en seier

Kilde kom til OL i sitt livs form. Han har hittil i vinter vunnet hele seks fartsrenn i verdenscupen (likt fordelt mellom utfor og super-G), men i mesterskap hadde 29-åringen fortsatt til gode å få det til å stemme.

– Første medalje i et mesterskap kjennes som en seier, så jeg er veldig, veldig fornøyd.

En ny medalje skal også jobbes for når Kilde skal i aksjon i kombinasjonen. Der skal det kjøres utfor og slalåm. Først skal han hvile.

– Jeg har ikke kjørt slalåm på to år. Det blir spennende, og utforen kjenner jeg bra til. Jeg får bare én dag pause nå. Det har gått litt slag i slag med mye følelser. Det har vært en emosjonell berg-og-dalbane, forklarte han.

[ Her er alt om OL ]

Nesten for Sejersted

Sejersted på sin side er ferdigkjørt i mesterskapet etter 11.-plass i utfor og tirsdagens 4.-plass. Han har hatt en tung oppladning til de olympiske lekene og stått over flere renn for å spare kneet. Tirsdag viste han takter som nesten holdt til en sensasjonell medalje. Han var foran Kilde midtveis i traseen og endte til slutt 32 hundredeler bak sin lagkamerat.

Sejersted står med to pallplasser i verdenscupen i sin karriere.

– Jeg kjørte bra, men 4.-plass er bittert. Det kom først en albue og så den andre der. Alt i alt en kjempebra runde. Akkurat litt for dårlig til å nå det store målet, sa Sejersted til Discovery.

En av favorittene, Marco Odermatt, kjørte ut. Da Vincent Kriechmayr kjørte inn to hundredeler bak Sejersted, begynte det å se lyst ut. Deretter kom Mayer og «knuste» Kilde med 42 hundredeler. Cochran-Siegle var på neste startnummer og sørget for at Sejersted endte på den sure 4.-plassen.

– Jeg har vært der før. Det kommer nye sjanser, sa Kilde om sin lagkamerat.

Saken fortsetter under videoen

Siste dans for Jansrud

Kjetil Jansrud startet som nummer 24 i rennet og tapte tidlig til ledende Mayer. Han tapte også mye i resten av løypa og var til slutt i mål 3,06 sekunder bak Mayer på 23.-plass. Jansrud har tidligere uttalt at OL i Beijing vil være hans siste. Han har fra før fem OL-medaljer, der gullet fra super-G-rennet i Sotsji i 2014 er beste resultat.

– Det har gått under pari i forhold til det jeg hadde drømt om. Det er litt kjipt, da. Det har vært mye jobbing i mange år, og så er det litt ekstra kjipt å se at farten ikke er der, sa 36-åringen til Discovery.

Rasmus Windingstad, som har sine største medaljehåp i storslalåm, stilte også til start i super-G. Etter å ha kommet skjevt ut fra start endte han på 29.-plass, 4,21 sekunder bak Mayer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen