Følelsesladd Klæbo: – Det har vært krevende

Som i 2018 ble det sølv til Federico Pellegrino. Tirsdagens finale bød på nok en tett duell, og igjen var nordmannen sterkest.

Begge jublet vilt i målområdet etter å ha sikret gull og sølv. Bronsen gikk til russeren Aleksander Terentjev.

Gulløpet ble en solid oppreisning for den norske langrennsstjernen etter 40.-plassen i skiathlon, som åpnet OL. «Jeg er bare ræva», var Klæbos eneste kommentar til den norske pressen da.

Sitt fjerde OL-gull

– Litt mindre ræva i dag, fleipet han til NTB etter å ha vært gjennom blomsterseremoni og en lang rekke med norske og internasjonale journalister på en etter hvert ganske så tom langrennsstadion i Zhangjiakou.

I alt har Klæbo nå tatt fire OL-gull i karrieren, og han er medaljekandidat i flere gjenstående øvelser i Beijing-OL etter den tøffe innledningen på mesterskapet søndag.

- Ja, planen er fortsatt å gå alle distanser i OL, sier han

Den neste er 15 kilometeren på fredag.

Følelser

[ Her er hele OL-programmet, time for time ]

– Det var mye følelser i dag. Det å komme i mål og se smøreren stå med tårer i øynene. Det å ha klart det. Det var en forferdelig start på søndag. Det har vært slitsomt de siste to dagene å prøve å snu om dette og klare å komme seg på plussiden og se fram mot dagens renn, sa han.

– Jeg vet ikke om det er enkelt å sette seg inn i, men det har vært krevende, én ting er de siste to dagene, men også de siste to ukene. Alle valgene vi har tatt i tillegg kombinert med at man de siste to årene har satt ting på vent for å kunne stå her og være på start. Da blir det ekstra følelser når man krysser målstreken, sa han til NTB.

I forrige OL gikk sprinten i klassisk stil, mens det dreide seg om fri teknikk i Kina. Klæbo gikk hele finalen i front og hadde krefter nok til å avgjøre på oppløpet.

Løft

26-åringen ble hyllet av de andre i den norske langrennsleiren etter seieren.

– En fantastisk idrettsmann. Han har presset på seg gang på gang og fortsetter å levere. Det er ikke annet enn fryktelig imponerende, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Det er jo utrolig. Det blir egentlig bare mer og mer imponerende for hver gang han vinner. Det kommer folk fra alle kanter som prøver å slå ham, men han klarer det hver gang, sa lagkamerat Erik Valnes.

Klæbo var tredje raskest i kvalifiseringen. Deretter vant han sitt kvartfinaleheat, ble slått til 2.-plass på målfoto av Pellegrino i semifinalen og vant finalen 0,26 sekund foran italieneren.

Aleksander Bolsjunov, mesteren fra skiathlon, deltok ikke i tirsdagens sprint. Han tok bronse i øvelsen i 2018.

Flere skuffet

Johannes Høsflot Klæbo hadde ikke god kontroll på gullet. Her krysser han mållinja foran sølvvinner Federico Pellegrino. (Heiko Junge/NTB)

De øvrige norske sprinterne hadde en skuffende dag. Håvard Solås Taugbøl og Valnes endte på de to siste plassene i sitt semifinaleheat.

Valnes ble fullstendig parkert i siste del av heatet og gikk i mål 22 sekunder bak vinneren Terentjev. Taugbøl var nesten et sekund unna en finaleplass.

– Jeg havnet ute til høyre, og der var det et ufattelig mye dårligere spor. Det skal gå an å komme seg forbi likevel, men jeg havnet bak der, og det ble bare kødd, hele greia, sa Valnes.

Han var synlig svært skuffet etter å ha misset finalen.

– Det er det dårligste jeg har gjort denne sesongen. Jeg tror jeg skulle ha klart å gjøre den semifinalen bedre med et forsøk til, men det er ikke noe vits i å stå og si det.

Stavbrudd

Pål Golberg var uheldig i kvartfinalen og ble slått ut etter et sammenstøt med kineseren Wang Qiang. Nordmannen falt og brakk en stav, og han måtte se konkurrentene seile ifra ham.

– Jeg kjenner på meg hva han (Wang) er i ferd med å gjøre, men jeg gidder ikke å flytte meg. Sånt regner jeg med at folk har lært seg ikke å gjøre, sa Golberg om Wangs manøver.

Kineseren var nummer to over mål, men ble straffet for situasjonen med Golberg og ble flyttet til sisteplass i heatet.

– Det er kjedelig å ryke i kvartfinalen. Men jeg skal ikke være skuffa lenge, for jeg har flere skirenn igjen her, la han til.

Overfor norsk presse antydet Golberg at han skal gå både 15 kilometer klassisk og stafett senere i OL.