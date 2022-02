Dahlqvist-drama etter sølvløpet: – Kastet opp fem ganger

Det fortalte hun til Aftonbladet. Dahlqvist sørget for at det ble dobbelt svensk på toppen av OL-listene i kvinnenes sprint. Gullet tok Jonna Sundling.

– Jeg vant et sølv i dag. Jonna var overlegen, og jeg klarte ikke gjøre noe med det. Jeg hadde det så dårlig, kastet opp fem ganger og tømte alt jeg hadde etter målgang. Det var ikke noe mer jeg hadde å komme med, sa hun.

Svensken var en av gullfavorittene, men måtte se lagvenninnen stikke av gårde med den gjeveste medaljen. Dahlqvist var fornøyd med egen innsats, og hun erkjente å ha følt på et stort press.

– Jeg er så glad og lettet. Jeg har nok følt på presset mer enn jeg trodde. Det har vært nervøst. Du ønsker virkelig å lykkes i et OL, så det er så fint.

Sundling og Dahlqvist ser ut til å danne en meget sterk duo for Sverige til OLs lagsprint 16. februar. De er regjerende verdensmestere i disiplinen.

– Det er kjempebra at vi klarer å ta de to første pallplassene. Vi har et sterkt lag, og vi har prøvd å ha en fin stemning, understreker Dahlqvist.