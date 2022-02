Bolsjunov står over sprinten – vil hvile mot distanserenn

Det skriver den russiske avisen Championat, som har fått det bekreftet av den russiske landslagstreneren Jurij Borodavko.

Bolsjunov, som har slitt på sprint i det siste, knuste konkurrentene på åpningsdistansen skiathlon. Nå er det klart at han står over sprinten for å forberede seg til distanserennene som venter. Han skulle ha startet halvminuttet før Johannes Høsflot Klæbo i kvalifiseringen.

Fredag skal mennene gå 15 kilometer klassisk. Der vil Bolsjunov sammen med finske Iivo Niskanen være en sterk gullkandidat. 19. februar venter femmila som avslutter OL for de mannlige langrennsløperne.

Tirsdagens sprint starter med prologer klokka 09.00, norsk tid. På det norske laget går Håvard Solås Taugbøl, Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Pål Golberg. På kvinnenes lag går Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myrvol og Lotta Udnes Weng.

[ Her er hele OL-programmet, time for time ]