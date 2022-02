Utstyrsgigant terminerte avtale med Mason Greenwood

Greenwood er under etterforskning mistenkt for vold og voldtekt mot en kvinne. Han mistenkes også for å ha fremsatt drapstrusler.

20-åringen ble onsdag i forrige uke løslatt mot kausjon etter å ha vært i politiets varetekt i flere dager. Manchester United har midlertidig suspendert spissen både fra å delta på klubbens treninger og i kamp.

I forrige uke opplyste utstyrsgiganten Nike at den hadde suspendert avtalen med Greenwood. I en uttalelse het det at selskapet var «dypt bekymret» over anklagene som var fremsatt, og at det ville fortsette å følge situasjonen tett.

Mandag opplyste Nike i en ny uttalelse at Greenwood ikke lenger vil være tilknyttet selskapet.

Manchester United har på sin side fjernet muligheten for å kjøpe supporterutstyr som bærer Greenwoods navn fra klubbens nettsider.

