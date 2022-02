Tysk profil fyrte løs mot FIS etter OL-dramaet: – De har ødelagt kvinnehopp

Althaus var en av fem hoppere som fikk hoppdressen underkjent under blandet lagkonkurranse i Zhangjiakou. Norges Silje Opseth og Anna Odine Strøm var to av de andre.

Konkurransen, som til slutt ble vunnet av Slovenia foran Russland og Canada, endte med å bli en parodi.

De to norske hopperne forklarte etter rennet at dresskontrollen ble utført på en ny måte, og at de måtte stå annerledes. Det var gjengs oppfatning blant hopperne som ble diskvalifisert.

Mens tårene strømmet gikk Katharina Althaus tøft ut mot Det internasjonale skiforbundet. Hun pekte på at tidenes første blandet-konkurranse i OL ble en kjempenedtur.

– Vi var så glade for å få en ny konkurranse her i OL. FIS ødela alt med denne aksjonen. Jeg mener de har ødelagt kvinnehoppingen. Jeg vet ikke hva de forsøkte å gjøre, sa den tyske profilen til nyhetsbyrået SID.

– Jeg har blitt sjekket så mange ganger i løpet av mine elleve år som skihopper, og jeg har aldri blitt diskvalifisert noen gang. Jeg vet at dressen min var i henhold til reglene, fortsatte Althaus.

Den tyske landslagstreneren Stefan Horngacher var noe mildere stemt. Han sa at etter rennet at skuffelsen var stor, men at reglene må respekteres.

