Skandalerenn i hopp: Japan, Østerrike, Tyskland og Norge fikk diskvalifikasjoner

– Det var ikke akkurat hoppingen som bestemte resultatlista i dag. Det ser litt dumt ut. Men jeg fikk til å hoppe bedre iallfall, det er det positive jeg tar med meg, sa Strøm til Discovery.

Hun ville ikke gå inn på detaljer om hvordan dresskontrollen foregikk, men sa at det var på en litt annen måte enn tidligere.

– Da ble det litt rart, og det stemte ikke helt sånn som det har gjort tidligere. Jeg vet ikke hva vi kan si, om vi kan si at de velger hvordan de skal tolke reglene, sa hun.

Tom for ord

Hun kalte det en læringssituasjon og skrøt av laginnsatsen, selv om ikke det viste seg på resultatlistene.

– Akkurat nå er jeg litt tom for ord. Jeg er egentlig bare sjokkert og skjønner ikke hva det her er. Sirkus, sa Silje Opseth, som også ble diskvalifisert.

Hun sa at kontrollørene målte på en annen måte enn de hadde gjort før, og at kvinnene fikk beskjed om å stå annerledes enn de har gjort tidligere.

– Jeg skjønner det ikke. Jeg hoppet med akkurat den samme dressen i dag som i den individuelle konkurransen, og jeg har ikke endret meg noe kroppslig siden da, sa hun mens tårene presset på.

To norske disket

Etter det siste hoppet hennes kom beskjeden om at hun var diskvalifisert på grunn av dressen. Hun ble dermed den fjerde utøveren som ble diskvalifisert. Senere ble også Silje Opseth diskvalifisert som nummer fem. Det var bare kvinnehoppere som ble diskvalifisert.

– Det er kjedelig. Det ser litt dumt ut. Det er merkelig, men sånn er det, sa Marius Lindvik fra det norske laget til Discovery.

Han antydet at det var noen som hadde lyst til å sette et eksempel. Norges landslagssjef Clas Brede Bråthen sa i pausen at det var bra at regelverket ble håndhevet. Kort tid senere hadde også Norge fått en disk.

– Dette er ikke en god reklame for sporten vår, sa Bråthen til NTB etter at Strøm ble diskvalifisert.

Bråthen mente at det ikke var Anna Odine Strøm sin feil at det endte med en diskvalifisering. Kaosrennet oppsummerte han slik:

– Det er veldig spesielt.

Norge endte til slutt på åttendeplass.

Sensasjonell medalje

Slovenia tok en suveren gullmedalje, mens ROC tok sølvet og Canada sensasjonelt tok bronsen. De canadiske hopperne jublet ellevilt etter at medaljen var sikret.

Både Japan, Østerrike og Tyskland fikk en utøver disket i første omgang. For tyskerne ble det dermed ikke noen finaleomgang, mens både Japan og Østerrike forsvant ut av medaljekampen. Det gjorde Norge også da Strøm ble diskvalifisert i andre omgang.

Norge lå an til sølvmedalje etter hoppingen i første omgang. Anna Odine Strøm var regnet som Norges usikre kort, men leverte gode hopp på 92 og 93,5 meter.

Ny norsk disk

Robert Johansson hoppet 99,5 og 100,5 meter og holdt greit følge i sin pulje. Silje Opseth landet på 91 meter og skuffet i første omgang, mens det bare ble 83 meter i finalen. Da hadde hun trolig allerede fått beskjed om at konkurransen var ødelagt.

Det hadde uansett lite å si, ettersom Opseth også ble diskvalifisert på grunn av dressen.

Marius Lindvik var Norges siste hopper. Han landet på 102,5 meter i første omgang og 100,5 i den andre.

Konkurransen var den første blandede lagkonkurransen som er blitt arrangert i OL-sammenheng. Det endte altså med at fire av de største medaljefavorittene i tur og orden ble rammet av diskvalifiseringer.