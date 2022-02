OL-kontrolløren om hoppdiskingen: – Dressene var for store

Det sier hun til NRK.

Silje Opseth og Anna Odine Strøm mente begge at mandagens kontroll var annerledes enn de har opplevd tidligere, men de får ikke gehør hos kontrolløren.

– Alle tilfellene handlet om at dressene ikke korresponderte med FIS-reglene. Dressene var for store, sier Baczkowska og fortsetter:

– Det er en rekke ting vi kan kontrollere. Vi kontrollerer ikke alle i hver konkurranse. Vi velger noen punkter som vi konsentrerer oss om på en enkelt dag, så kontrollerer kan variere fra dag til dag, sier hun.

Medaljekandidatene Japan, Norge, Tyskland og Østerrike fikk konkurransen ødelagt av at én eller flere kvinnehoppere ble disket.

– Reglene er klare og ikke nye. Det er opp til utøverne og lagene å følge reglene, og vår jobb for FIS er å sørge for at de blir fulgt, sier Baczkowska.

