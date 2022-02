OL-gullvinner forsvarte ektemannen – rettet krass kritikk mot eget forbund

Fontana kjempet seg forbi den nederlandske favoritten Suzanne Schulting kort før målgang i finalen i Beijing og forsvarte dermed OL-gullet sitt fra Pyeongchang i 2018.

Etter at seieren var i boks, hylte 31-åringen av glede.

– Da jeg krysset målstreken, all den skrikingen, normalt skriker jeg ikke, men det var kun en måte å få ut alt sinnet, sa OL-mesteren i møte med pressen.

– Vi hadde folk som ikke ønsket at jeg skulle være her. Mitt eget forbund har ikke støttet at jeg skulle ha ektemannen min som trener, fortsatte hun.

Ifølge Fontana skal problemene med forbundet ha startet etter at hun tok gullet sitt i Pyeongchang for fire år siden.

– I dag beviste vi at han er en fantastisk trener. Det er mitt beste valg, min beste beslutning å ha han ved min side, sa Fontana, som sammen med ektemannen forlot Italia og slo seg ned i Ungarn etter 2018-gullet.

Først i fjor skal hun ha returnert til hjemlandet for å trene med det italienske laget.

På spørsmål om hun igjen vil forsvare gullet sitt på hjemmebane i Milano og Cortina om fire år, var OL-mesteren nølende.

– Det må ting endre seg. Jeg skal ikke gå gjennom dette en gang til, sa Fontana.

Hun tok mandag sin tiende OL-medalje. 31-åringen ble den mestvinnende kortbaneskøyteløper allerede med sølvet i blandet stafett søndag.

