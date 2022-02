Friski: Tre norske til mennenes finale i Big Air

Christian Nummedal og Tormod Frostad er også klare for onsdagens finale. Ferdinand Dahl var den eneste av de norske mennene som ikke kom gjennom nåløyet.

Ruud var best av samtlige i første omgang med 94,50 poeng, men et langt på vei mislykket forsøk i 2. omgang sendte ham utenfor de 12 beste. Dermed hadde han press på seg i siste forsøk, men han mestret det på beste vis og ble belønnet med 93,25 for sitt spektakulære svev.

De to beste av tre forsøk teller i kvalifiseringen, og Ruud vant klart med 187,75 poeng. Nummedal lå an til å ta den 12. og siste finaleplassen inntil han med kvalifiseringens nest siste forsøk forbedret seg til 6.-plass med 171,50 poeng. Frostad ble nummer sju med 171,25.

Dahl var sistemann utfor, men han måtte nøye seg med 19.-plass. Han var 20 poeng fra finale.

Tidligere mandag kvalifiserte Sandra Eie og Johanne Killi seg til kvinnenes finale. Den avvikles tirsdag.