Emil Bohinen fikk debuten i serie A

Den tidligere Stabæk-spilleren ble sendt på banen etter snaut halvspilt annen omgang. Da var stillingen 2-2. Det ble også sluttresultatet.

Simone Verdi scoret to ganger for hjemmelaget, mens Rey Manaj og Daniele Verde sørget for at gjestene fikk med seg ett poeng.

Salernitana ligger fortsatt sist i Serie A. Ni poeng skiller opp til Cagliari på trygg grunn.

Bohinen er utlånt fra CSKA Moskva til Salernitana ut inneværende sesong. Avtalen klubbene imellom inneholder samtidig en opsjon på en permanent overgang for den norske midtbanespilleren.

Bohinen spilte totalt ti kamper for CSKA denne sesongen og scoret to mål. Det er under ett år siden kantspilleren forlot Stabæk og norsk fotball til fordel for livet som utenlandsproff i Russland.

I Salernitana er Bohinen lagkamerat med Stefan Strandberg. Sistnevnte var ikke med i kamptroppen til mandagens ligaoppgjør på hjemmebane.