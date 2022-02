Eie og Killi til OL-finale i Big Air

Eie fikk totalt 162,00 poeng. Hun var på 10.-plass etter første forsøk, men spratt oppover listene utover i konkurransen. I tredje og siste forsøk fikk hun beste score.

26-åringen debutant i OL, men ble i fjor vinter nummer fem i VM. Hun har ingen pallplasser i verdenscupen.

Killi fikk i alt 148,25 poeng fra juryen. For fire år siden deltok hun i OL i slopestyle og endte på 5.-plass.

Megan Oldham fra Canada vant kvalifiseringen med poengsummen 171,25.

De to beste av tre poengsummer talte. De tolv beste i et felt på 25 utøvere gikk videre til tirsdagens Big Air-finale i Beijing. Øvelsen er på OL-programmet for første gang.