Dobbelt kinesisk i kortbanedrama – ungarsk vinner ble disket

Det var som vanlig stor dramatikk i kortbanehallen. Da Sandor Liu ble disket, rykket hans bror Shaoang opp til bronseplass. Shaoang ble egentlig utslått da han falt i semifinalen, men han fikk plass i finalen fordi en rival forårsaket fallet.

Finalen besto av tre kinesiske hjemmeløpere og de ungarske Liu-brødrene, som har kinesisk far og kinesiske navn. Finalen måtte brytes halvveis og startes igjen etter at fremmedlegemer på isen var fjernet.

Det var klabb og babb mellom Liu og Ren Ziwei i slutten av løpet. Ungareren var så vidt først over mål. Han jublet vilt, men for tidlig. Etter flere minutters rådslagning blant dommerne ble Liu straffet for ulovlig atferd ved to anledninger, og dermed falt han helt ut av resultatlistene.

Shaolin Sandor Liu (t.v.) fortviler etter at han ble diskvalifisert. (Natacha Pisarenko/AP)

Seieren gikk til Ren, mens Lin Wenlong fikk sølv. Liu Shaoang rykket opp til bronse.

På kvinnenes 500 meter tok Arianna Fontana sin 10. OL-medalje da hun la konkurrentene bak seg. Den 31-årige italieneren ble mestvinnende kortbaneskøyteløper allerede med sølvet i blandet stafett søndag.

Verdensmester Suzanne Schulting tok sølvet og canadiske Kim Boutin bronsen. (NTB)