Tunge forhold felte Norges hoppere – Johansson på 16.-plass før finalen

Lenge var det strålende forhold i hoppanlegget, men det snudde da de antatt beste skulle i aksjon. Det gikk ut over Norges trio.

Johansson leverte et svev på 97 meter og er 16,6 poeng bak ledende Ryoyu Kobayashi. Han ristet lett oppgitt på hodet etterpå.

Rett bak følger Marius Lindvik på 17.-plass etter et hopp på 96,5 meter. Han fikk inntil da flest plusspoeng (4,5) i vindkompensasjon. Lørdagens kvalifiseringsvinner er 17 poeng bak teten.

Halvor Egner Granerud landet på 97,5 meter og er nummer 22 før finaleomgangen i Zhangjiakou.

Det var ikke helt umulig å hevde seg på et sent startnummer. Kobayashi viste klasse og klinket til med et tett opp mot stilrent hopp. Japaneren noterte 104,5 meter og leder 6,2 poeng foran Peter Prevc fra Slovenia.

Daniel-André Tande og Johann Forfang er tatt ut til OL, men sitter fortsatt hjemme i Norge i påvente av å kunne reise til Kina. Duoen ble koronasmittet for noen uker siden. Håpet er å få dem fram i tide til storbakkerennet lørdag.

Norge har to OL-gull i normalbakken. De ble vunnet av Espen Bredesen (Lillehammer, 1994) og Lars Bystøl (Torino, 2006). For fire år siden tok Forfang sølv og Johansson bronse.

