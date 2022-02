Svensk historie, norsk gjennombrudd

Det var noen barrierer som ble brutt på 5000 meteren i skøytehallen i Beijing denne søndagen.

Nils van der Poel er Sveriges nye idrettsidol. Han er favoritt på fredagens 10.000 meter også og kan kopiere Tomas Gustafssons dobbeltseier fra OL i Calgary for 34 år siden. Det er siste gang Sverige har vunnet noe på skøyter.

Ultraløper

25-åringen fra Trollhättan legger ned ekstreme treningsmengder og kombinerer skøyteløping med ultraløping. Han kan være ute på joggetur i et døgn. Han debuterte internasjonalt helt tilbake i EM i 2014 i Vikingskipet på Hamar.

Han er enda større favoritt på 10.000 meteren der han tok verdensrekorden i fjor. På den distansen er ikke Norge med.

Men bronsevinner Hallgeir Engebråten har både 1500 meter og lagtempo å se fram til.

Var ikke kvalifisert

Men bronsemedaljen er en sensasjon. Før jul var han ikke kvalifisert for OL. Det var en annen løper som berget norsk kvoteplass. Gjennombruddet kom i EM i januar med bronse på distansen, men der var ikke van der Poel med.

– Det er helt sjukt. Det er en ting jeg har drømt om helt siden jeg var liten, og det at jeg skal stå her allerede nå i mitt første OL, det er så stort at jeg klarer ikke helt å sette ord på det, sa bronsevinneren til Discovery Plus.

22-åringen fra Kongsvinger leverte sitt beste løp i karrieren og var altså bare et sekund fra gullet.

– En fantastisk prestasjon. Han gjør sitt beste løp på den største arenaen, sier Johann Olav Koss, som fulgte løpet fra TV Norges studio.

Lå bak hele veien

Nils van der Poel viste en iskald beregning. Han lå bak passeringstidene til gull hele veien, også da en runde gjensto. Men han har alltid knallsterke avslutninger.

Wolfgang Pichler er gullvinnerens mentor, og han tok fram de helt store ordene.

– Nils er en superatlet. Han er som Björn Borg, Peter Forsberg og Ingemar Stenmark, sa tyskeren til Aftonbladet med henvisning til tre av de aller største svenske idrettsheltene, som var verdensstjerner i tennis, ishockey og alpint.

Statsministeren ringte

Men mange tror van der Poel gir seg etter disse lekene. Det er så mye han vil gjøre. Han er et multitalent.

– Jeg har prøvd å legge opp to ganger, uten å lykkes. Nå kjenner jeg bare glede, sier van der Poel som ikke klarte å holde tårene tilbake på blomsterseremonien i ishallen.

Deretter fikk han en overraskende telefon fra Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Hun hadde vært ute og gått på skøyter...

PS. Etter OLs første helg topper Norge og Sverige medaljestatistikken med to gull hver.

FAKTA

Hallgeir Engebråten

Født: 17. desember 1999 (22 år)

* Klubb: Nord-Odal Idrettslag

* Debut i verdenscupen: 2019

* OL: 1 bronse (5000 m 2022).

* EM: 1 sølv (lagtempo 2022), 2 bronse (lagtempo 2020 og 5000 meter 2022)

* Junior-VM: 1 gull (lagtempo), 1 sølv (5000 meter) i 2019

* Aktuell: Vant OL-bronse på 5000 meter i Beijing søndag.