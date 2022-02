Reiten matchvinner da Chelsea slo City

Målet kom etter et snaut kvarter. Reiten fikk hodet på et innlegg fra Jessica Carter, og ballen gikk i en bue og i lengste hjørne. Målet var Reitens andre i serien denne sesongen, og hun sikret Chelseas niende seier for sesongen. Reiten ble byttet ut helt på tampen.

Sist helg scoret hun to mål og skaffet straffe da Chelsea slo Aston Villa 3-1 i FA-cupen.

Julie Blakstad kom inn etter en snau time til sin ligadebut for gjestene fra Manchester, men greide ikke å sette sitt preg på kampen som endte med tap.

Dermed kuttet Chelsea forspranget til ligaleder Arsenal foran toppoppgjøret kommende fredag. Der vil vinneren lede ligaen foran siste del av sesongen. Chelsea har i tillegg én kamp til gode på Frida Maanum og co.

Superligaen kvinner søndag, 14. runde:

Chelsea – Manchester C. 1-0, Everton – Reading 1-2, Birmingham – Leicester 1-2, Tottenham – Brighton 4-0, Aston Villa – West Ham 1-2.

Spilt lørdag: Arsenal – Manchester U. 1-1 .