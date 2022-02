OL-søndagen i kortversjon

* Hallgeir Engebråten tok OL-bronse på 5000 meter på skøyter etter et flott løp. Svenske Nils van der Poel innfridde forventningene og tok gull med olympisk rekord.

* De norske ble tidlig hektet av i søndagens gullkamp i skiathlon for menn. Johannes Høsflot Klæbo endte på 40.-plass og var slått med over ni minutter da Aleksander Bolsjunov ble suveren mester. Hans Christer Holund og Pål Golberg endte på 4.- og 5.-plass.

* Curlingekteparet Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien slo Sverige og Storbritannia i OL-turneringen for blandet lag og er klare for semifinale.

* Therese Johaug kunne stolt smykke seg med gull rundt halsen i Beijing-OL søndag. For første gang ble hun hyllet som individuell OL-vinner i medaljeseremonien etter å ha knust konkurrentene i skiathlon dagen før.

* Marius Lindvik klatret fra 17.- til 7.-plass i OLs normalbakkerenn. Gullet tok Ryoyu Kobayashi på en dag det ikke klaffet for de norske hopperne.

* Mennenes utforrenn i Beijing-OL ble stoppet av vind. Rennet ble utsatt tre ganger i håp om bedre forhold, men til slutt måtte juryen gi opp. Utforrennet avvikles natt til mandag norsk tid.

* New Zealand vant sitt første gull i vinter-OL noensinne. Det fikset snowboarder Zoi Sadowski Synnott med spektakulære hopp og triks som slopestylefinalens siste utøver.

Norge og Sverige topper medaljestatistikken med to gull hver. Norge har vunnet 15km langrenn for kvinner og skiskyting mixed stafett, Sverige har vunnet kulekjøring for menn og 5000m skøyter for menn.

