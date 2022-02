Granerud vraket fra mixed-laget: – Ville ikke tatt ut meg selv

– Det er et amerikansk uttak. Vi har to på lista, og han er ikke på lista, opplyste landslagstrener Alexander Stöckl etter søndagens renn der det meste gikk på tverke for Granerud.

Blant mennene ble Marius Lindvik og Robert Johansson valgt. Duoen blir en del av det norske laget med Anna Odine Strøm og Silje Opseth.

Granerud skuffet i søndagens normalbakkerenn. Han var nummer 22 etter første omgang, og ble deretter disket for ureglementert hoppdress etter finalehoppet. Han ville endt på 18.-plass om poengsummene hadde vært tellende.

– Gi ham en fridag

OL-debutanten Granerud, som vant verdenscupen sammenlagt sist sesong, har fått en skjev start på lekene. Stöckl erkjenner at valget om å vrake ham til mandagens konkurranse var vanskelig.

– Hva skal du gjøre for å få ham opp igjen?

– Jeg skal gi ham en fridag i morgen. Det er han sikkert ikke helt fornøyd med, sa Stöckl til NTB.

– Jeg skal ta en prat med ham i morgen og la ham sove, sa treneren.

Lindvik ble nummer sju i hoppherrenes åpningsrenn i Beijing-lekene, mens Johansson endte på 20.-plass. Lørdag tok Opseth 6.-plassen i kvinnenes individuelle renn. Lenger ned på listene havnet Strøm som nummer 15.

– Helt fortjent

Blandet lagkonkurranse er på OL-programmet for første gang.

– Jeg hadde ikke tatt ut meg selv sånn ting har vært de siste dagene. Jeg ønsker de andre lykke til, men jeg vet ikke hvordan ting blir, sa Granerud før det var kjent at han var ute av laget.

– Helt fortjent, la han til om en eventuell vraking.

Vraket ble han, og Granerud har det individuelle rennet i storbakken og lagkonkurransen igjen på å prøve å sikre seg sin første OL-medalje.