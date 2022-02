Curling-ekteparet klare for OL-semifinale

Lørdag ble Australia og Kina slått på overbevisende vis, og søndag kom det to nye mot svensker og briter. Begge lagene innledet OL-turneringen sterkt og lå foran Norge på tabellen før søndagens kamper. Med de to seirene er Norge nå på delt 2.-plass med Canada og Storbritannia.

Selv med tap mot Sveits mandag vil Norge gå foran femteplasserte Sverige på innbyrdes oppgjør.

Tok bronse i forrige OL

Dermed er de semifinaleklare og har mulighet til å sikre en ny medalje etter bronsen i 2018.

Norge møter Sveits i siste innledende kamp mandag. Den vil det ikke ha noe å si for den norske duoen med tanke på semifinaleplass, bare hvem de møter.

Etter at duoen tok en forholdsvis kontrollert 6-2-seier mot Sverige, fikk nordmennene en god start mot britene Jennifer Dodds og Bruce Mouat. De stjal ett poeng i den første omgangen da britene hadde siste stein.

Stakk fra

[ Therese Johaug fikk endelig OL-gullet ]

Det gjentok de i omgang nummer to, før de i den tredje omgangen måtte se britene slå tilbake med ett poeng etter en svært god siste stein fra Dodds. Norge hadde gardert store deler av boet, men Dodds fant en vei inn via en stein på ytterkanten.

Deretter stakk det norske ekteparet fra da de tok nye poeng i omgang fire og fem, før de langt på vei sikret seieren i 6. omgang, da britene bommet overraskende da de enkelt skulle legge seg inn for to poeng. Deretter tok det norske laget to poeng i omgang sju og sikret til slutt 6-2-seier.

Viktig seier

Mot Sverige tok Norge ledelsen 2-0 i første omgang, før lagene vekslet på å ta ett poeng hver de neste fire omgangene. I sjette omgang misset Sverige totalt med sin siste stein. Dermed stjal Norge ett poeng og ledet 5-2 med to omganger igjen.

Norge stjal nok et poeng i neste omgang og vant til slutt 6-2.

Fant formen

[ Her er hele OL-programmet, time for time ]

Den norske duoen slet i innledningen av turneringen, men har siden hevet spillet stort, og har vunnet fire kamper på rad.

– Det er bestandig godt å vinne curlingkamper, spesielt i OL, sa Skaslien til Discovery etter kampen mot britene.

De ville likevel ikke ta semifinaleplassen på forskudd, men tabellberegningen sikrer norsk semifinaleplass.

– Vi skal vinne i morgen uansett, la Nedregotten til.

Ubeseirede Italia slo Sverige 12-8, mens Canada tapte for Australia etter forlengning.