Tande klarert for OL-reise – vil være på plass tirsdag

– Jeg fikk melding av Daniel som sa at alt var på stell hjemme, og at han verker etter å komme seg på et fly til Kina. Vi håper å ha ham på plass tirsdag, sier Bråthen til statskanalen.

Tande har den siste tiden kjempet en kamp mot klokka for å bli OL-klar. Han pådro seg i likhet med Johann Forfang koronasmitte etter en verdenscuphelg i polske Zakopane. De fikk ikke fram nok negative koronatester i tide til å rekke søndagens normalbakkerenn.

Planen er å få Forfang til Kina så raskt han får den siste bekreftelsen som fortsatt mangler. Han fikk tidligere i uken et tilbakeslag i OL-racet med en positiv prøve etter å ha testet negativt i dagene i forveien.

Storbakkerennet gjennomføres førstkommende lørdag med kvalifisering dagen før. Herrenes lagkonkurranse er mandag 14. februar.

