Opseth greide ikke OL-målet – ble nummer seks

Opseth har hatt en noe trøblete sesong hittil, der hun ikke har greid å hevde seg slik hun har ønsket. Hun var foran de olympiske lekene klar på at hun siktet mot individuelt gull, men det ble med 6.-plass etter hopp på 92,5 og 95 meter.

Thea Minyan Bjørseth OL-debuterte i lørdagens konkurranse, men etter å ha kommet til finaleomgangen på 6.-plass etter hele 99,5 meter, feilet hun og landet på 73 meter i sitt andre hopp. Hun endte på 21.-plass.

Anna Odine Strøm er i likhet med Bjørseth også OL-debutant. Hun hoppet 91,5 og 84 meter og fikk 15.-plass.

Rennet gikk uten den østerrikske verdenscuplederen Marita Kramer og lagvenninne Jacqueline Seifriedsberger som følge av positive koronatester i forkant av lekene. Slovenske Bogataj vant foran tyske Katharina Althaus, som ledet etter første omgang. Nika Kriznar tok bronsen.

Lørdagens renn var det eneste individuelle rennet for kvinnehopperne. To av de norske kvinnene skal delta i konkurransen for blandet lag mandag.

