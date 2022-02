OL-målet røk for tårevåt Opseth: – Hun har det som skal til

Opseth har hatt en noe trøblete sesong hittil, der hun ikke har greid å hevde seg slik hun har ønsket. Hun var foran de olympiske lekene klar på at hun siktet mot individuelt gull, men det ble med 6.-plass etter hopp på 92,5 og 95 meter.

Opseth var knust etter konkurransen. Hun måtte underveis i intervjuene ta en kunstpause for å hente seg inn igjen i kamp mot tårene.

– Det gikk ikke helt som jeg hadde tenkt, det gjorde ikke det. Akkurat nå er jeg bare skuffet og irritert på meg selv for at jeg kludrer det til noe så inn i granskauen i første omgang, sier hun til NTB.

– Jeg visste jo at målet jeg hadde satt meg var hårete, og det er mye som skal klaffe for at det skulle gå. Samtidig føler jeg at det var realistisk. Hadde jeg fått til to gode hopp i dag, slik jeg vet jeg kan, så hadde det sett annerledes ut.

Hun tror uansett det har vært bra for henne å ha det som målsetting.

– Uansett om det ikke gikk nå, så tror jeg det uansett har vært bra for meg å ha det som mål. Det har fått meg til å stå opp fra senga hver eneste dag. Det har vært skikkelig motiverende.

Støtte fra sjefen

Landslagssjef Clas Brede Bråthen sa til NTB at han skjønner at Opseth er skuffet etter at OL-målet gikk i vasken.

– Jeg skjønner veldig godt at Silje er veldig skuffet. Det har hun også grunn til, for hun kunne ha vunnet dette rennet med sine beste hopp, sa Bråthen.

Han sier likevel at samtalen han hadde med Opseth rett etter rennet minnet ham om en samtale han hadde med Maren Lundby for noen år siden.

– Den samtalen jeg hadde med Silje i stad da hun var på sitt aller mørkeste er veldig lik den samtalen jeg hadde med Maren i 2017. Det var det Maren følte på i 2017, og det er antakeligvis det som har gjort at hun har vunnet 30 verdenscuprenn, OL-gull og to VM-gull, sa han.

– Silje har på mange måter kommet like langt, og jeg føler hun har det som skal til for å bli den nye Maren.

[ Tårevåt Johaug: – I dag gikk jeg for alle sammen ]

Debutanter

Thea Minyan Bjørseth OL-debuterte i lørdagens konkurranse, men etter å ha kommet til finaleomgangen på 6.-plass etter hele 99,5 meter, feilet hun og landet på 73 meter i sitt andre hopp. Hun endte på 21.-plass.

Anna Odine Strøm var i likhet med Bjørseth også OL-debutant foran rennet. Hun hoppet 91,5 og 84 meter og fikk 15.-plass.

Rennet gikk uten den østerrikske verdenscuplederen Marita Kramer og lagvenninne Jacqueline Seifriedsberger som følge av positive koronatester i forkant av lekene. Slovenske Bogataj vant foran tyske Katharina Althaus, som ledet etter første omgang. Nika Kriznar tok bronsen.

Lørdagens renn var det eneste individuelle rennet for kvinnehopperne. To av de norske kvinnene skal delta i konkurransen for blandet lag mandag.

[ Programmet for OL i Beijing dag for dag ]

(©NTB)