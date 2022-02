Normann-comeback for Norwich i sterk borteseier i FA-cupen

Midtbanemannen spilte for første gang på over to måneder. Normann har slitt med en bekkenskade over lengre tid, og han var sist i aksjon mot nettopp Wolverhampton i Premier League i slutten av november.

Lørdag kom han inn etter 66 minutter, pådro seg et gult kort og bidro til at kanarifuglene tok en sterk borteseier i FA-cupens fjerde runde. Norwich vant kampen 1-0 etter scoring av Kenny McLean i første omgang.

Mange Premier League-lag tok seg videre i cupen lørdag. Festfotballen ble spilt av Everton og Manchester City.

Riyad Mahrez viste den formen som gjorde at medspillerne kåret ham til Premier Leagues beste spiller i 2015/16. Den lille magikeren fra Algerie leverte en strålende kamp for de City mot Fulham, med to mål og en målgivende pasning. Fabio Carvalho scoret trøstemålet for London-klubben.

Frank Lampard fikk sin første seier som Everton-manager med 4-1-seier over Brentford. Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Brentford.

FA-cupen menn lørdag, 4. runde:

Chelsea – Plymouth 2-1 (1-1) e.o.

Mål: 0-1 Macauley Gillesphey (8), 1-1 César Azpilicueta (41), 2-1 Marcos Alonso (105).

Crystal Palace – Hartlepool 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Marc Guéhi (4), 2-0 Michael Olise (22).

Everton – Brentford 4-1 (1-0)

Mål: 1-0 Yerry Mina (31), 2-0 Richarlison (48), 2-1 Ivan Toney (str. 54), 3-1 Mason Holgate (62), 4-1 Andros Townsend (90).

Huddersfield – Barnsley 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Duane Holmes (19).

Kidderminster – West Ham 1-2 (1-1) e.o.

Mål: 1-0 Alex Penny (19), 1-1 Declan Rice (90), 1-2 Jarrod Bowen (120).

Manchester C. – Fulham 4-1 (2-1)

Mål: 0-1 Fabio Carvalho (4), 1-1 Ilkay Gündogan (6), 2-1 John Stones (13), 3-1 Riyad Mahrez (str. 53), 4-1 Mahrez (57).

Peterborough – Queens Park Rangers 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Joe Ward (25), 2-0 Ricky-Jade Jones (72).

Stefan Johansen spilte 62 minutter for Queens Park Rangers.

Southampton – Coventry 2-1 e.o. (1-1)

Mål: 0-1 Viktor Gyökeres (22), 1-1 Stuart Armstrong (63), 2-1 Kyle Walker-Peters (112).

Mohamed Elyounoussi var ubenyttet reserve for Southampton.

Stoke – Wigan 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Josh Maja (14), 2-0 Jacob Brown (62).

Rødt kort: Gwion Edwards (74), Wigan.

Wolverhampton – Norwich 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Kenny McLean (45).

Mathias Normann spilte 24 minutter som innbytter for Norwich.