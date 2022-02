Kamerun vant bronsedrama i afrikamesterskapet – hentet inn 0-3

Den dramatiske seieren ga ville jubelscener blant hjemmefansen på arenaen i Yaoundé. Der var det lite håp å spore da Burkina Faso økte til 3-0-ledelse tidlig i annen omgang og styrte mot storseier.

Der de kamerunske vertene så stresset ut og virket tynget av forventningene gjennom de første 70 minuttene av kampen, var det Burkina Faso-spillerne som fikk kjenne på presset mot slutten.

Snuoperasjon

Det startet da Stéphane Bahoken var først på en corner som Burkina Faso ikke fikk klarert, og satte inn 1-3-reduseringen.

Så viste turneringens toppscorer, Vincent Aboubakar, seg fram. Han fikk stå relativt alene på kanten av Burkina Fasos femmeter og styre inn 2-3 etter 84 minutter.

Tre minutter senere gjorde Burkina Faso-keeper Farid Ouedraogo en blemme av de sjeldne. I forsøket på å nå et langt oppspill mot Aboubakar, tok han ut egen forsvarsspiller. Kameruns nummer 10 kunne trille inn 3-3 og berge straffesparkkonkurranse.

I alt scoret Aboubakar åtte spillemål i afrikamesterskapet, og han scoret også det første målet i straffesparkkonkurransen.

Løft

Tre av fire Kamerun-spillere brente straffespark i semifinaletapet mot Egypt, men lørdag hadde de fullstendig kontroll fra ellevemeteren.

Ettersom keeper André Onana også reddet forsøket fra Ibrahim Blati Touré, var fadesen total for Burkina Faso, mens Kamerun-spillerne brøt ut i jubel.

Burkina Fasos stjernespiller Bertrand Traoré ble kåret til kampens spiller. Aston Villa-profilen gratulerte Kamerun og sa at han håpet laget kunne huske turneringen som noe positivt og se framover.

Åpnet sterkt

Det blir ikke umiddelbart enkelt. Burkina Faso hadde sluppet seg løs og dominert kampen med flott spill før det raknet de siste 20 minuttene.

1-0-målet kom etter et flott innlegg av Issa Kaboré etter 23 minutter. Steeve Yago møtte ballen ved lengste stolpe og hamret den opp i nettaket bak Onana.

Kaboré skulle skape mer trøbbel for kamerunerne senere i omgangen. Han satte opp et voldsomt tempo på høyrekanten og rakk akkurat å piske ballen inn i feltet før den gikk ut over dødlinjen. Onana var klønete og uheldig og fomlet ballen i eget mål, og dermed sto det 2-0 til pause.

Kort tid etter hvilen fikk Kamerun seg nok en kalddusj. Burkina Faso lyktes med det meste og scoret nok en gang etter et innlegg. Traoré serverte Djibril Outtara, som enkelt kunne stange inn 3-0-målet.

Afrikamesterskapet menn i Kamerun lørdag:

Bronsekamp:

Kamerun – Burkina Faso 8-6 e.str. (3-3).

Finale søndag: Egypt – Senegal.