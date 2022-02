Fordel Kilde etter avlyst utfortrening

Kilde, Matthias Mayer og Christof Innerhofer var de eneste som fikk prøve seg i generalprøven før medaljene skal deles ut søndag.

Kilde, som vant lørdagens utfortrening, har ikke gjort noe for å minske på favorittstempelet før søndag etter sin tredje gjennomkjøring.

Flere utøvere reagerte på at treningen ble avlyst for raskt, forteller Norges alpinsjef Claus Ryste.

– Det er klart det. Det er sikkert folk på start som prøvde noe i går og bommet og skulle prøve noe annet i dag. Da blir man skuffet, sier Ryste til NTB.

Kjetil Jansrud har ikke vært i toppen på de to første treningene og hadde sett fram til en siste gjennomkjøring.

– Jeg har en del å endre på og hadde behov for denne dagen her, så det er veldig kjipt for min del, men sånn er det, sier Jansrud til NRK.

– Bråk

Før gullet skal deles ut søndag, kan det komme enda flere reaksjoner på dagens avlysning. Discovery-ekspert og tidligere toppalpinist Tom Stiansen er ikke nådig:

– Det kommer til å bli skikkelig bråk på lagledermøtet i kveld. Den juryavgjørelsen er så urettferdig som det går an, sier Stiansen.

Kilde gikk i angrep umiddelbart ned løypa i Yanqing. Midtveis i løypa hoppet han hele 46 meter og gjorde ingen store feil. Han satte den raskeste tiden til nå i bakken av alle som har prøvd seg, med 1.42,11.

– Det var så mye vind at det gikk saktere. Plutselig gikk det fort, så gikk det sakte. Det var veldig rart å kjøre, og det var derfor de avlyste, sier Kilde til NRK.

Mayer var førstemann ut. Han misset en port på toppen og fikk store problemer med vinden. Hans tid var 2,85 sekunder svakere enn Kildes. Christof Innerhofer var den siste som fikk prøve seg før arrangøren tok beslutningen om at nok var nok. Innerhofer «ga seg» halvveis og kjørte resten av løypa nesten stående.

– Uforutsigbart

[ Her er hele OL-programmet, time for time ]

Vindstyrken i bakken var ikke spesielt høy, men den var svært vekslende.

– Det kommer noen vindkast. Det var motvind mot hoppet, og da Aleks kom, snudde det og ble nesten medvind. Så møtte han motvind igjen. Er det jevn vind et sted, kjenner man det på kroppen, men når det er kast, blir det uforutsigbart, forklarer Ryste.

Utforkonkurransen starter klokken 4 natt til søndag. Der skal Kilde prøve å kopiere Aksel Lund Svindals utforgull i OL for fire år siden.

Adrian Smiseth Sejersted skal også i aksjon til søndag sammen med Kilde og Jansrud.