Eckhoff sikret sin 22. medalje i OL og VM – tangerte Tora Berger

Det kom som et sjokk for Eckhoff på pressekonferansen etter at Johannes Thingnes Bø hadde tatt igjen konkurrentene på siste runde og sikret gull.

– Jeg? Det er jo helt sykt, sa en overrasket Eckhoff da hun fikk beskjed om at hun hadde sikret sin 22. medalje i OL- og VM-sammenheng.

13 av medaljene har kommet i stafett. Under OL i Sotsji i 2014 ble stafettpinnen sendt videre fra Berger til Eckhoff. Da ble det bronse på kvinnenes stafett og gull i blandet stafett med Berger og Eckhoff på samme lag. Det var Bergers siste og Eckhoffs første medaljer i øvelsene.

Eckhoff hadde ingen god etappe lørdag og er klar på at mye av æren må tildeles gode lagkamerater.

– I dag er det hundre prosent takket være et fantastisk lag jeg får lov til å være en del av. Det er litt sånn iblant. Jeg har fått lov til å oppleve helt sykt mye bra. Det er ikke alltid fordi jeg gjør den beste prestasjonen, men fordi jeg har et fantastisk lag som gjør jobben. I dag må jeg takke dem, avsluttet Eckhoff.

