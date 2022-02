Tyske kombinertstjerner testet positivt på korona

Dermed går i hvert fall deler av OL-øvelsene i kombinert uten fire av de sju beste i verdenscupen. Fra før er det kjent at både Jarl Magnus Riiber og estiske Kristjan Ilves mister det første rennet. Det er også sannsynlig at de også mister storbakke- og lagkonkurransen.

Nå svekkes også det tyske medaljehåpet foran normalbakkerennet 9. februar.

Frenzel ligger på 5.-plass sammenlagt i verdenscupen, mens Weber følger på 7.-plass.

Jarl Magnus Riiber møtte pressen fra karantenehotellet i Beijing fredag. han hadde fått med seg at flere rivaler har testet positivt.

– Det er ganske sykt at alle de beste kombinertløperne er nede for telling, og da kommer disse tingene fra Seefeld da. At det er der det stammer fra. Det viser litt hvor håpløs situasjonen er. Når de beste i verden ikke kan stille til start, sa han.

Frenzel har tre OL-gull fra før. Han tok gull i normalbakkerennet i 2014, samt gull i både normalbakken og lagkonkurransen i Sør-Korea i 2018. Weber skulle OL-debutere i Kina.

Frenzel og Weber deltok i likhet med Riiber og Ilves i verdenscuptrippelen i Seefeld like før OL. Det er høyst trolig at det er der smitten i kombinertleiren stammer fra.

Dermed er det kun verdenscupleder Johannes Lamparter, Jørgen Graabak og Vinzenz Geiger som deltar av de sju beste i verdenscupsammendraget i den første OL-øvelsen 9. februar.

Graabak har samtidig fått nærkontakt-status som følge av smittesituasjonen rundt Riiber.

Østerrikske Lamparter seiler opp som storfavoritt til å ta de individuelle gullene i Beijing.