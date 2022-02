Riiber om smittemarerittet: – Du blir fraktet rundt som en skikkelig smittebombe

Fredag møtte kombinertstjernen pressen digitalt for å sette ord på situasjonen han har havnet i.

– Jeg har det helt greit. Jeg har begynt å komme meg litt over at det ikke er mulig å stille på første konkurranse. Det er fort vekk to døgn siden jeg fikk svar på første prøve og har siden da rukket å planlegge litt rundt hva som skjer videre, sa Riiber.

Beskjeden om den positive prøven fikk han onsdag morgen kinesisk tid.

– Min trener Jan Schmid banket på døra tidlig på morgenen. Det var dagen etter at min estiske lagkamerat hadde testet positivt, så da hadde man egentlig ligget den natta og tenkt at noe sånt kunne skje, sa Riiber.

– Det kom på mange måter ikke som et sjokk, tilføyde han.

Blålys

I etterkant ble han fraktet til et karantenehotell med blålys.

– Det er jo litt surrealistisk, da. Du kommer inn i bilen, og den er full av klor. Du blir fraktet rundt som en skikkelig smittebombe. Du møter folk heldekket i plastikk-klær, sa Riiber.

Torsdag ble det kjent for offentligheten at OL-gullhåpet hadde avgitt positiv koronatest. Han er nå isolert på eget karantenehotell.

Det hefter stor tvil rundt om han i det hele tatt vil kunne konkurrere under vinterlekene i Kina, sesongens store mål for 24-åringen.

Riiber opplyste fredag at han foreløpig ikke har symptomer. Likevel vil han ikke ta for gitt at han kommer på start i Beijing.

– Det spørs helt når symptomene dukker opp. Hvis jeg blir dårlig og veldig dårlig, ryker fort vekk hele OL, sa Riiber.

Mister livsgnist

Nå forsøker gullhåpet å gjøre det beste ut av situasjonen. Han håper å få gjort noe trening på rommet. Samtidig er situasjonen langt fra optimal.

– Du mister frisk luft og livsgnist. Det er vel egentlig mest at man ikke får gjort det man har planlagt, sa Riiber, som føler at smitteverntiltakene i det norske laget har vært gode.

– Langrenn har vært så strenge og har også fått tilfeller. Det gjør det litt lettere å akseptere, sa han.

Kombinertstjernen er kritisk til at OL avholdes i den smittesituasjonen som nå råder.

– Jeg mener at det er høl i huet, sa han.

Sannsynligheten synker

Selv om han nå jobber for å få trent på rommet, er Riiber klar på at situasjonen ikke er ideell om han likevel skulle få delta senere i OL.

– Det at jeg har fått dette ødelegger den stabiliteten jeg ofte har. Den har vært min «force», og er årsaken til de resultatene jeg har hatt. Sannsynligheten for gull blir lavere og lavere for hver dag jeg ikke får forberedt meg som normalt.

Riiber mister trolig alle konkurransene i OL, men han selv vil foreløpig ikke utelukke noe.

Fredag bekreftet den tyske OL-leiren av Eric Frenzel og Terence Weber også er koronapositive. Dermed har kombinertsirkuset mistet fire av de største profilene før OL har startet.