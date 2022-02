RBK-tap i Rekdals trenerdebut

En rotete første omgang ble utslagsgivende for RBK. Trønderne fikk ikke samspillet til å sitte i et nytt system, og defensivt ble de straffet på en kontring og en dødball.

Djurgården tok ledelsen ved Victor Edvardsen etter en halvtime, mens Hjalmar Ekdal doblet forspranget kun tre minutter senere. Han var sterkest i lufta og stanget inn 2-0

Rosenborg mistet ballen svært ofte før pause. Rekdal gjorde flere bytter, og det hjalp laget til å presse høyere i banen og se mer til ballen.

Carlo Holse vippet inn reduseringen etter litt over en time. Scoringen kom etter kjapt kontringsspill, og den danske målscoreren ble i forveien spilt igjennom av Adrian Pereira.

Den siste halvtimen brukte Rekdal en svært ungt mannskap. Likevel var det jevnt mellom lagene helt inn.

RBK-spillerne hadde på seg sørgebånd i treningskampen for å minnes klubbens avdøde trenerlegende Nils Arne Eggen. Han gikk bort 19. januar i en alder av 80 år.

Rekdal tok over som Rosenborg-trener like før jul. Hans oppgave blir å gi laget et løft etter en svak 2021-sesong. Da ble det kun en femteplass i Eliteserien og ingen mulighet til å kvalifisere seg for europacupspill.

Neste kamp for RBK er mot estiske Flora Tallinn 18. februar hjemme i Trondheim.

