Nytt tap for Norges curlingpar i OL – semifinalen i fare

Det italienske laget bestående av Stefania Constantini og Amos Mosaner ble for sterke og vant 11-8.

Det ble en tøff start på kampen for det norske ekteparet. Etter innledende godt spill avsluttet Skaslien med å sette en løs stein som gikk rett i den italienske guarden. Italia tok dermed med seg tre poeng fra omgangen.

Norge slo kraftig tilbake i andre omgang og tok hele fem poeng. Italia utlignet deretter til 5-5 etter å ha sikret seg to poeng i den tredje omgangen.

Svakt spill

I fjerde omgang lå Norge godt an til å sikre seg tre poeng, men Skaslien bommet med siste stein, som resulterte i ett poeng til den norske duoen.

I femte omgang hadde Norge den best plasserte steinen da Italias Constantini avsluttet omgangen. Det endte med at hun slo den norske steinen ut, sikret seg to nye poeng og overtok ledelsen i kampen.

Sjette omgang endte med at det norske laget sendte en stein for langt, og Italia kunne for andre omgang på rad ta med seg to poeng.

Underveis i kampen så Nedregotten/Skaslien tydelig misfornøyde ut med egen innsats, men de tok med seg to poeng fra den sjuende omgangen.

Italienerne var også best i åttende og siste omgang og vant til slutt 11-8. Det norske lagets treffprosent var på 62, mens den italienske duoen var oppe i 74 prosent.

Semifinaleplassen spøker

[ Her er hele OL-programmet, time for time ]

Det spilles 13 innledende runder i curlingkonkurransen for blandet lag i Beijing-OL. De fire beste lagene går til semifinale.

Norge har tapt tre av sine fire spilte kamper og må vinne resten av kampene for å ta seg til en semifinale, ifølge ekspertkommentator Lars Vågberg i Discovery.

Torsdag tapte Nedregotten/Skaslien 6-7 for Canada, mens det norske paret sikret sin første seier i OL med 11-6 over USA tidligere på dagen. De innledet turneringen med 6-7-tap for Tsjekkia onsdag.

Neste kamp er mot Australia klokken 2 natt til lørdag.

Nedregotten og Skaslien tok VM-sølv i fjor og er blant gullkandidatene i OL. I 2018, da den blandede konkurransen debuterte som OL-gren, ble det bronse på det norske ekteparet.