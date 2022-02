Nossum håper å ha Krüger klar til femmila i OL: – Jeg har gamblet før

Av Egil Sæther/NTB og Andreas Jakobsen/NTB

Han har den siste tiden vært i isolasjon i italienske Seiser Alm etter en positiv koronatest og går glipp av 30 kilometer skiathlon søndag. Den øvelsen er han regjerende OL-mester i.

– Jeg er alltid realist, og jeg tror at det er en sjanse. Men det er for tidlig å si noe sikkert om. Jeg gir meg ikke før vi har prøvd. Han testes hele tiden, sa landslagstrener Nossum for to dager siden.

Fredag morgen kan Nossum fortelle til at de satser på å få Lyn-løperen klar til femmila senere i februar.

– Vi går «all in» for Simen, sier han til NRK.

– Han føler seg frisk og har fått sykkel på rommet. Ting går riktig vei. CT-verdiene er på vei opp.

Nossum er likevel klar på at det er gambling.

– Jeg har gamblet før, jeg. Jeg er veldig «happy» med CT-verdiene og gangen i dem. Vi har et håp som vi klamrer oss til om at dette skal gå. Men da gambler vi, altså.

Ikke negativ ennå

Nossum sier videre at Krüger ennå ikke har testet negativt, men sier at langrennshåpet skal ta en ny PCR-test fredag.

– Er vi heldige, blir dette den første negative, sier han til NTB.

OL-løypene i høyden Zhangjiakou passer Krüger svært godt. 28-åringen viste veldig god form på høydesamlingen fram til den positive koronatesten og ville nok trivdes godt i høyden også i Kina.

Amundsen sendt hjem

Nossum sier videre at de nå har sendt reserve Harald Østberg Amundsen hjem fra høyden i Italia som følge av Krügers fremgang.

– Simen er der og blir liggende fram til 11. eller 13. (februar) kanskje. Vi har et såpass stort håp nå.

– Humøret har steget i takt med CT-verdiene. Han er veldig «happy» med at vi gambler på det. Vi tar jo en sjanse på at han sitter på hotellrommet her når femmila går, det vet vi. Men det er en sjanse vi har vært villige til å ta.