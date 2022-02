Fredagens TV-sport, time for time

11.00: Sykling, Tour of Saudi-Arabia, fjerde etappe, 149,3 kilometer fra Winterpark til Harrat Uwayrid. (TV2 Sport2, Eurosport N)

13.00: OL i Bejing, åpningsseremoni fra Birds Nest i Beijing. Samme arena hadde åpningsseremonien i sommer-OL i 2008 og Beijing blir første by i verden som arrangerer både sommer- og vinterleker. Mange land gjennomfører en diplomatisk boikott av åpningen, men ikke Russland der det er ventet at president Vladimir Putin vil sitte på ærestribunen. Da er det for mange et paradoks at russiske utøvere ikke kan konkurrere under eget flagg på grunn av den kollektive dopingstraffen mot Russland etter det skandaliserte OL i Sotsji for åtte år siden. I Kina er det stor spenning knyttte til hvem som vil tenne ilden. Rundt i verden har det siste døgn vært mange demonstrasjoner mot lekene. Maiken Caspersen Falla og Kjetil Jansrud deler på oppgaven som norske flaggbærere. (TV Norge)

16.00: Sykling, Volta a la Comunitat Valenciana i Spania: 3. etappe, 155,1 km Alicante – Antenas del Maigmó. Alexander Kristoff er i feltet her og hevdet seg godt torsdag. (Eurosport N)

20.00: Håndball, Europaligaen kvinner, gruppespillet fra 3. runde. Gruppe A: Mosonmagyaróvári (Ungarn) – Sola fra Åsenhallen, Sola. (Vsport+)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 21. runde: Hertha Berlin – VfL Bochum fra Olympiastadion. Hjemmelaget er under sterkt press og i krig med egne supportere etter at en av lagets treninger i forrige uke ble avbrutt av sinte tilhengere, som krevde svar på hvorfor laget presterer så svakt. Det var prestisjetapet for Union Berlin som utløste uroen. Siden tapte de 1–4 for serieleder Bayern München i en kamp der Fredrik Bjørkan fikk sine første minutter på venstrebacken. Men manager Tayfun Korkut er under kraftig trykk og bare seier er godt nok i kveld mot et Bochum som er to poeng foran på tabellen. (Vsport2)

21.00: Fotball, engelsk FA-cup menn, 4. runde: Manchester United – Middlesbrough fra Old Trafford. Det har vært mye fokus på arrestasjonen og løslatelsen av Mason Greenwood den siste uka, og det unge talentet som er siktet for vold mot sin samboer trener ikke med Manchester United. Han ble løslatt mot kausjon. United har hatt ligapause og det blir interessant å se om lagets utfordringer på banen er blitt mindre. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga2, 26. runde: Burgos – Alcorcon fra Estadio El Plantío. (TV2 Sport1)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen