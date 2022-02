Dortmund-treneren bekrefter at Haaland mister storkamp

Det opplyste trener Marco Rose da han møtte pressen fredag. Midtbaneprofilen Emre Can mister også oppgjøret mot Leverkusen, men det kun er et lite håp om å få stopperstjernen Mats Hummels klar i tide.

– Ingen av dem er på trening med laget i dag, to dager før kamp, sa trener Rose fredag.

– Det er ikke ventet at noen av dem er med på morgendagens siste treningsøkt. Mats syklet i dag, så får vi se om det er nok for å bli med i troppen, men det blir veldig tett, fortsatte han.

Haaland pådro seg en muskelskade i 3-2-seieren over Hoffenheim for snart to uker siden. Siden har ikke Borussia Dortmund spilt kamper. Nå går han glipp av helgens viktige ligakamp.

Haalands lag er toer på tabellen med 43 poeng før Leverkusen kommer på besøk. Gjestene er ligatreer og har åtte poeng opp til Dortmund.

Haaland har scoret 16 ligamål for klubblaget denne sesongen, til tross for at han har slitt med flere skader. Før jul var han på sidelinjen i to perioder.

Bayern Münchens Robert Lewandowski er toppscorer i Bundesliga med 23 fulltreffere. Leverkusens Patrik Schick følger nærmest med 18.