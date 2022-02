Øvrebø: – Ikke interessant hva jeg mener om politikken i Kina

– I min rolle som toppidrettssjef er jeg fokusert på sportslige forberedelser. Jeg mener det ikke er interessant hva jeg mener om politikken i Kina. Det får andre mene noe om, sa Øvrebø til NTB torsdag.

– Jeg er veldig opptatt av at idretten gir et voldsomt søkelys på alle nasjoner som arrangerer OL, fotball-VM og andre store arrangementer. Den store arbeidsdelingen er at vi skaper søkelys, og så får andre bruke anledningen som oppstår med det søkelyset til å påvirke myndighetene i det landet til enten å få mer informasjon eller endre kurs. Det er ikke min oppgave, jeg holder fokus på sportslige ting, forklarte han videre.

– Vanskelig å svare på

Han møtte pressen for å snakke om forberedelsene til lekene som for alvor starter med kvinnenes 15 kilometer med skibytte lørdag, men måtte også tåle spørsmål om situasjonen i Kina.

Kina har spesielt høstet kritikk for behandlingen av de muslimske uigurene i Xinjiang-regionen. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner har Kina satt over én million uigurer i interneringsleirer.

– Tror dere OL bidrar til å bedre menneskerettighetene i Kina?

– Det er litt vanskelig å svare på. Kina er en global, meget sterk aktør som er i medvind på alle måter. Det sørger vi for med å samhandle tett med dem og kjøpe masse varer derfra, svarte Øvrebø.

– Jeg vil tro at myndighetene legger merke til at mange er kritiske som ytrer ting i dialog med dem om at de ikke synes det er greit. Men hvilken type virkning det har, er nesten umulig å si.

Fratas ytringsfrihet

Kinas innbyggere overvåkes i stadig større grad som et ledd i å frata dem ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet, og myndighetene tillater også tvangsarbeid i strid med internasjonal lov. Kinesere og kinesiske selskaper i utlandet blir også truet, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

Kinesiske myndigheter tilbakeviser kritikken og kaller den grunnløs.

