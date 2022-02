Nytt tap for Norges curlingduo

Det canadiske laget bestående av John Morris og Kaitlyn Lawes vant OL-gullet i Pyeongchang. Nå har Morris fått med seg Rachel Homan som makker.

Canada tapte tapte sin første kamp i OL for Storbritannia tidligere torsdag, men slo tilbake mot norske Skaslien og Nedregotten.

Det var mange steiner inne i boet i den første omgangen, men Skaslien leverte en god sistestein som ga to norske poeng. I den andre omgangen satte Nedregotten en svak sistestein. Det la grunnlaget for at canadierne kunne ta fire poeng og ta føringen i kampen med 4-2. Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert.

Vedre spill fulgte av den norske duoen i den tredje omgangen, men en svak sistestein fra Skaslien ga bare ett poeng og redusering til 3-4.

Canada fikk bare ett poeng i den fjerde, men ledet 5-3 halvveis. Det norske laget utlignet til 5-5 med to poeng i den femte omgangen, og i den sjette omgangen var Skaslien og Nedregotten heldige da Canada bare fikk ett poeng.

En dårlig sistestein av Nedregotten gjorde at Norge endte opp med å ta ett poeng i den sjuende, men canadierne fikk tilbake fordelen med sistestein i åttende omgang.

I den åttende omgangen tok Canada det viktige poenget som ga seier 7-6.

Tidligere på dagens sikret Nedregotten/Skaslien sin første seier i OL med 11-6 over USA. De innledet turneringen med 6-7-tap for Tsjekkia onsdag.

Nedregotten og Skaslien tok VM-sølv i fjor og er blant gullkandidatene i OL. I 2018, da den blandede konkurransen debuterte som OL-gren, ble det bronse på det norske ekteparet.

Fredag er Italia motstandere.

Det spilles 13 innledende runder i curlingkonkurransen for blandet lag i Beijing-OL. De fire beste lagene går til semifinale.