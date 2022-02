Kun tre norske kvinner går åpningsdistansen

De tre møtte opp på sitt første pressetreff i OL-landsbyen natt til torsdag før det som blir lekenes første langrennsøvelse.

Trener Ole Morten Iversen forklarte at uttaket handler om rennprogrammet videre i lekene.

Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå er koronasmittet og er i Seiser Alm og ville vært aktuelle for lørdagens konkurranse. Det er svært sjelden at Norge ikke stiller fullt lag (4) i OL.

– Jeg tror ikke norsk langrenn har vært ute for situasjonen som har vært i år heller, sa Iversen.

– Planen er at de (Weng og Kalvå) fortest mulig skal komme seg hjem. Så får vi som det er realistisk at de kommer her, sa Iversen.

Tiril og Lotta Udnæs Weng fikk tilbud om å gå, men de valgte å spare seg til senere distanser.

Ragnhild Haga var opprinnelig ikke tatt ut i OL-troppen, men kommer altså rett inn på laget. Man velger ikke å hente inn en reserve til fordi det da vil blokkere for eventuell senere OL-start for Heidi Weng.

Sverige stiller med en sterk kvartett i Frida Karlsson, Ebba Andersson, Moa Olsson og Charlotte Kalla. Sistnevnte er regjerende mester da hun slo Marit Bjørgen i gullkampen i Pyeongchang for fire år siden.

