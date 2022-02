Klæbo fronter Norges OL-skiathlon – Iversen vraket

Norges lag ble klart på et pressetreff natt til torsdag. Det betyr at det ikke ble plass til Emil Iversen.

– De fire som er her, er vurdert sterkere enn Emil på denne distansen i år, sa trener Eirik Myhr Nossum.

– Emil har hatt en litt berg-og-dal-bane-sesong til nå, og det vet han godt selv, la han til.

I OL for fire år siden ble det trippelt norsk på øvelsen. Simen Hegstad Krüger vant med Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund på plassene bak. Hegstad Krüger er i isolasjon i Italia etter å ha testet positivt for korona.

Gullhåpet Klæbo har ikke lavere skuldre foran dette mesterskapet etter flere år med suksess.

– Nei. Mesterskap er mesterskap. OL er noe eget. Jeg føler de siste to årene har man levd i sølibat for å kunne stå på start her. Jeg har gjort alt jeg kan for å være her så godt forberedt som overhodet mulig. Så får vi se, sa 25-åringen.

– Jeg er like nervøs og gruer meg like mye, og jeg gleder meg like mye til OL er ferdig, så vi kan sette oss ned og slappe av litt, sa han.

