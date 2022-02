Kari Fasting fikk IOC-pris

Fasting er tildelt IOC-prisen «IOC Women and Sport Award» for Europa i 2021.

Den internasjonale olympiske komité gir hvert år prisen til en person eller organisasjon per kontinent. I tillegg velges det en verdensvinner som har gjort en særskilt innsats for å fremme kvinners interesser i idrett.

– På vegne av Idrettsstyret og norsk idrett vil jeg gratulere Kari Fasting med denne prestisjetunge prisen. Dette er en internasjonal anerkjennelse av Fasting sitt viktige arbeid for en mer likestilt og rettferdig idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Fasting har vært, og er, en forkjemper for likestilling og forebygging av trakassering og overgrep i idretten siden hun ble en del av landslaget i friidrett på 1960-tallet. Hennes arbeid og sterke engasjement med å fremme muligheter for kvinner i idretten, som mentor, forsker og talsperson, har vært medvirkende til å endre politikk og normer som over tid har bidratt til en mer likestilt idrett, ikke bare i Norge, men også globalt, fortsetter hun.

Vinnerne av prisene ble offentliggjort under IOCs sesjon som foregår i Beijing i forkant av vinterlekene. Japanske Hashimoto Seiko, ble vinneren av verdensprisen for 2021.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen