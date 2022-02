Johaug om duellen mot svenskerivalen: – Hun er storfavoritt!

Mens svenskene og Karlsson har vært på plass rundt skianlegget i Zhangjiakou i en uke allerede, fikk Johaug og de øvrige norske løperne reisen utsatt etter koronasmitten i den norske leiren.

Ikke minst har svenskene vært opptatt av den fordelen det har gitt Sverige, og Frida Karlsson har også vært inne på temaet.

Johaug innrømmer at oppladningen ikke har vært optimal, men viste under torsdagens pressemøte i deltakerlandsbyen at hun heller ikke var som et skjelvende aspeløv.

Har ennå ikke prøvd løypene

Der fikk vi se en veteran som hadde nervene under kontroll, og som er klar for å jakte sitt første individuelle OL-gull under lørdagens skiathlon.

Hun tillot seg en liten fleip da spørsmålet om forskjellen i oppladning umiddelbart kom på banen.

Og det i den spesielle situasjonen at Johaug fortsatt ikke hadde gått en eneste meter i OL-løypene.

– Det er en kjempeulempe! Det er klart at Frida er storfavoritt hun nå siden hun har vært her uke. Nei, da. Men det er klart, jeg vet ikke helt hva jeg går til ennå. Jeg har ikke fått prøvd løypene, jeg skal på stadion nå etterpå, sa Johaug.

Rutine

Johaug påpekte at hun uansett tar med seg mye rutine og erfaring fra tidligere, og ikke minst at hun har gått mange skirenn.

– Jeg tipper at dette skal gå bra, og når jeg kommer på stadion og får gått igjennom løypene, så er det ikke så mye som skal til før jeg er klar.

– Det er noen som påpeker at du ikke har fått ut potensialet i de få skirennene du har gått tidligere i sesongen?

– Jeg føler at jeg har fått trent veldig bra i Seiser Alm. Vi har vært der i tre og en halv uke og har ladet opp. Jeg føler at jeg har tatt et steg opp mot der jeg var før jul. Det er i hvert fall følelsen, og så får jeg se om vi får ut det i konkurransene. Det er selvsagt ikke den beste løsningen at vi kommer så tett opp til den første konkurransen, men når situasjonen er som den er, må vi bare gjøre det beste ut av det. Vi må fokusere på oss selv og gjøre vårt beste.

Forventning

Johaug sier at hun utmerket godt vet at det er ventet at hun skal hente fire gull på de fire distansene hun skal være med på. Selv insisterer hun på at drømmen er å hente ett.

Kanskje er sjansene større senere i mesterskapet enn lørdag, oppladningen tatt i betraktning.

– Jeg ser mest fram til 10- og 30-kilometeren i klassisk, men jeg skal gjøre mitt beste i skiathlon også.

Hun er klar på at det ikke er noen ideell situasjon laget er kommet opp i.

– Det var ikke dette som var meningen. Vi skulle egentlig ha vært her en uke nå og gjort oss kjent med omgivelsene og løypa. Men dette er noe vi ikkefår gjort noe med, og da må en gjøre det beste ut av de mulighetene vi har.

Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga er de to siste norske jentene på startstrek. De to andre løperne som var aktuelle for distansen, er begge koronafast i Italia. Det gjelder Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng.