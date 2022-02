Idretten og frivilligheten får 250 millioner kroner i strømstøtte: – Nå kan man holde det gående

Det opplyser kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til TV 2.

– Idretten og frivilligheten er blant de mange som nå lider av strømprisene. Men det som er spesielt i idretten, er at det er lag og foreninger over hele landet som drives på dugnad og har lite penger, sier Trettebergstuen.

Tidligere i vinter ble det kjent at idretten og frivilligheten kom til å få strømstøtte. Den skulle gå til idrettslag og frivillige organisasjoner i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kilowattime (kWh).

Torsdag ble det klart hvor stor potten blir. Det er de aktuelle kommunene som etter behov skal fordele midlene til sine lag og foreninger. Trettebergstuen er opptatt av at det ikke skal være vanskelig å søke, og hun lover at pengene skal komme så kjapt som mulig.

– Vi har laget denne ordningen raskt, og den kommer også raskt ut. Nå kan idretten, frivilligheten og de som kvalifiserer for støtten, holde det gående gjennom vinteren, sier kulturministeren.

Hun legger til at støtten blir fordelt på samme måte som ordningen for husstander i kommuner med dyr strøm. Lag og foreninger som betaler rundt gjennomsnittlig strømpris, kan regne med å få dekket omtrent en tredel av regningen.

Idretten i Sør-Norge har trøblet med galopperende strømpriser de siste månedene. Det er blitt svært dyrt å drifte baner, haller og klubbhus. Strømsjokket kom på toppen av utfordringene som i snart to år har vært knyttet til koronapandemien.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen