Granerud ut mot Graff foran OL-starten: – Vil ikke ha noe med ham å gjøre

Utspillet fra Granerud kommer noen dager etter at det ble kjent at flere utøvere og ledere i Norges OL-tropp gjorde det klart at de ikke ønsket Graff som sin mediekontakt under OL i Kina.

På et pressemøte foran den første konkurransen utdypet Granerud hvorfor.

– Han oppførte seg på en måte overfor oss utøvere i høst som i hvert fall har gjort at jeg har gitt beskjed om at jeg ikke ønsker å ha noe mer med ham å gjøre, sa Granerud, med henvisning til Graffs rolle under den betente konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund.

Asker-hopperen sier at han er skuffet over måten Graff har behandlet dem på.

– Det var vel enkelte fremgangsmåter som jeg ikke opplevde at var forenlige med en som i utgangspunktet skal jobbe for deg. Jeg kjenner at jeg blir litt sur. Jeg ble ekstremt skuffet over måten han oppførte seg overfor utøvergruppa.

Espen Graff er kommunikasjonssjef i Norges skiforbund. (Terje Pedersen/NTB)

Asker-hopperen fikk støtte fra Robert Johansson, mens Marius Lindvik valgte å ikke gi noen kommentar.

Til VG sier Graff at han ikke skjønner hvor kritikken stammer fra.

– Det er helt umulig å vite hva det siktes til og derfor vanskelig å kommentere. I forbindelse med hoppsaken sist høst hadde jeg ikke kontakt med noen av hopperne, og ingen har sagt noe, sier Graff til avisen.

Han legger imidlertid til at han tror det er en enkeltepisode det siktes til, men at situasjonen raskt ble avklart, og at det ikke bør ligge noe dramatikk rundt det.

