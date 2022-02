Utelukker manipulering av blodprøver under Beijing-OL

Etter OL i Sotsji ble det avslørt at russiske utøvere deltok i et statsstøttet dopingprogram, der blant annet positive dopingprøver ble byttet ut med negative under lekene i 2014.

Noe lignende kommer ikke til å skje i Beijing, sa Wada-direktør Olivier Niggli på en pressekonferanse onsdag.

– Vi har observatører i laboratoriet og en ny leverandør av prøveflaskene, sa Niggli.

[ Dagsprogrammet for hele OL. Når skal de norske i aksjon? ]

Lekene i Beijing blir også første gang det blir brukt en ny testmetode med bloddråper som blir tørket på et spesielt filterpapir og deretter analysert.

– Det er en ny teknikk, og den gir en rekke fordeler for effektiviteten i kampen mot doping, sa Niggli.

Russland har blitt straffet flere ganger av Idrettens voldgiftsrett (CAS) for brudd på dopingreglene, senest i 2020.

Derfor vil Russland, som under lekene i Pyeongchang i 2018, ikke kunne stille som land i OL i Beijing. Russiske utøvere får derimot tillatelse til å konkurrere under nøytralt flagg. De går under navnet ROC (Russlands OL-komité).

[ Her får du alt om OL samet ]