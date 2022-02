Norges OL-bagasje: 8,6 tonn. Inkludet tre Ikea-sofaer

Det er ikke rent lite som skal til for å sørge for at en hel tropp skal ha alt de trenger til å holde formen og helsa ved like samtidig som de skal hygge seg i løpet av OL-perioden.

Olympiatoppen sender av gårde to konteinere med utstyr i tillegg til den norske smøretraileren, som fylles opp med alt fra ski til drikkeflasker, sportsbarer og batteridriller før den fraktes til den kinesiske hovedstaden.

I alt har lasten en vekt på om lag 8,6 tonn og en verdi på flere millioner kroner. De tyngste enkelttingene er to skimøller på 310 kilo hver.

Alt ble sendt sjøveien i tre separate forsendelser i oktober og november, opplyser prosjektkonsulent Bjørn Sigurd Sommerfeldt i Olympiatoppen til NTB.

Han har hatt ansvaret for å sørge for at alt er på plass for Norges medaljehåp i Kina.

– Det har vært ganske krevende med mye byråkrati og endringer av regler underveis i prosessen, forklarer Sommerfeldt.

– Per nå ser det ut som at det ordner seg med innfortolling av alt vi har sendt, legger han til.

Renhold og kos

Store mengder håndsprit og andre vaskemidler er som seg hør og bør med på lasset, gitt pandemien og de svært strenge koronareglene for deltakerne i OL-boblen.

Foruten det finnes treningsutstyr i hopetall, vitaminer, sportsdrikker, energibarer og annet som utøverne trenger underveis. Det er også kjøpt inn smågodt, vaffelmiks, flatbrød, te og kakao.

Ingen av de norske OL-håpene skal trenge å kjede seg mellom øktene. Derfor har de med seg Playstation, pokersett, dartskive, et titalls brettspill og pokersett, for å nevne noe.

Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Hans Christer Holund trente for første gang på OL-stadion dagen etter ankomst i Zhangjiakou i Kina. (Heiko Junge/NTB)

Alpinlandslaget er blant lagene som har tatt med seg mest.

– Vi skal være lenge på ett sted. Det er viktig ikke å bli sittende på rommet og bli nervøse, og det er de flinke til, sier sportssjef Claus Ryste.

I fjorårets VM i Cortina d'Ampezzo var det dart som ble den faste konkurransen for utøverne.

– Vi har varianter av det aller meste med oss. Vi får se hva som blir favoritten, ler Ryste.

Saueskinn og pynt

OL-deltakernes boliger og oppholdsrom skal også innredes. Tre sofaer og fem stoler fra Ikea sendes over til Kina, i tillegg til bestikk, stearinlys, plastblomster, stereoanlegg og et saueskinn.

Verktøy, smøreutstyr, kaffemaskin, støvsugere, vannkokere og diverse kontorutstyr er andre saker som tar sjøveien over Asia for at de norske utøverne og lederne skal ha så ordnede forhold som mulig utenfor konkurransene.

OL i Beijing åpnes fredag denne uken og varer til søndag 20. februar.