Mané sto fram – Senegal til finale i afrikamesterskapet

Liverpool-stjernen fjernet all tvil da han i sluttminuttene gjorde Senegals tredje scoring for kvelden. Innenfor boksen løftet han ballen over innbytterkeeper Farid Ouedraogo.

Med det tok Mané seg opp i 29 scoringer for Senegal. Det er like mange som rekordmannen Henri Camara greide mellom 1999 og 2008.

Ti minutter tidligere viste Mané et flott overblikk og slo den målgivende pasningen på Idrissa Gueyes 2-0-scoring. I forkant fanget han ballen høyt i banen.

Det var målløst i Yaoundé helt fram til Abdou Diallo i det 70. minutt lyktes å score på en returball i kjølvannet av en corner. Seks minutter senere sto det 2-0.

Burkina Faso var ikke et slagent lag. Blati Toure kom seg forbi et par av Senegals forsvarsspillere og dunket inn reduseringen, men det skulle bare bli med håpet.

Før pause ble Senegal tildelt to straffet av kamplederen, men begge ble omgjort etter en titt på VAR-skjermen. Burkina Fasos førstemålvakt Herve Koffi ble skadet i den første potensielle straffesituasjonen og ble fraktet av banen på båre etter litt over en halvtime.

Turneringens vertsnasjon Kamerun og Egypt møtes på samme arena torsdag. Finalen spilles søndag, mens bronseduellen går dagen før.

Algerie (2019), Kamerun (2017) og Elfenbenskysten (2015) er de tre siste vinnerne av afrikamesterskapet.