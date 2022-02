Gjert Ingebrigtsen sykmeldt – sønnene trener seg selv

Det forteller Henrik Ingebrigtsen overfor Stavanger Aftenblad.

– Slik situasjonen er nå, vil ikke Gjert kunne fungere i rollen som trener for oss, sier han.

– Framover vil vi ivareta treningen oss brødrene imellom. Både Jakob og Filip satser på innendørssesongen, og det er viktig at de kan konsentrere seg fullt om det. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå i detaljer om situasjonen, legger eldstemann i brødretrioen til.

Gjert Ingebrigtsen har vært helt sentral i sønnenes utvikling. Han ble kåret til årets trener på Idrettsgallaen i 2019.

Ingebrigtsen-brødrene har på hver sin måte preget verdenstoppen i friidrett. Alle tre står med internasjonale mesterskapsgull på CV-en. Jakob har hatt størst suksess, og i fjor ble han OL-mester på 1500 meter. Han har også EM-gull på samme distanse og 5000 meter.

Nylig kom løpertrioen hjem fra en flere uker lang sesongoppkjøring i spanske Sierra Nevada. Henrik Ingebrigtsen er for tiden i opptrening fra en lårskade.

Det er ventet at minst en av Ingebrigtsen-gutta løper 1500-meteren i Lievin i Frankrike 17. februar. Innendørs-VM i Serbia varer 18. til 20. mars, men årets største mål blir utendørs-VM i Oregon i USA i juli. Noen uker senere er det EM i München.

Onsdag ble det også kjent at lillesøster Ingrid Ingebrigtsen (15) har sluttet med friidrett. Hun løp blant annet 1500-meteren på Bislett i fjor sommer. Der fikk hun tiden 4.42,04, og det var godt under kvinnenes NM-krav for seniorer.