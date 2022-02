Pandemien øker norske OL-sjanser: – Kjedelig

Den suverene verdenscuplederen Kramer blir ikke å se under lekene i Beijing etter at hun testet positivt for korona i helgen. Også Jacqueline Seifriedsberger (10.-plass i verdenscupen) mister lekene i Kina.

– Det er kjedelig for dem, sa Opseth til NTB da hun møtte pressen onsdag.

– Jeg føler veldig med dem og skulle helst sett at de var her på startstreken med oss. Det er mye morsommere å konkurrere når alle er med, men det er sånn det er nå, forklarte hun.

Hvis man ser på verdenscupen sammenlagt for de kvinnelige hopperne, er det kun fem utøvere foran Silje Opseth på listen som skal delta i OL.

Holeværingen har tre pallplasser så langt i verdenscupen denne sesongen og uttalte før sesongen at OL-gull er målet.

– Det er fortsatt ambisjonen, gjentok Opseth.

Opseth var med i sitt første OL i Pyeongchang i 2018 som 18-åring. Da ble det 16.-plass i rennet som ble vunnet av Maren Lundby.

Lørdag skal Opseth, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth i aksjon i normalbakken i Zhangjiakou.